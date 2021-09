Wie liefs am ersten Tag?

Luam ist einer, der auf den ersten Blick sehr offen und gut drauf wirkt. Aber wenn er neu in eine Gruppe kommt, dann kann er auch sehr schüchtern sein. Ich kenne das von mir selbst. Und wie ich, braucht auch er für solche Momente eine Strategie. Wir haben bereits am Kennenlerntag - das war noch vor den Sommerferien - angefangen, ihn in seinem Tempo an den Kindergarten heranzuführen. Es ist wichtig, dass jedes Kind seinen Rhythmus haben darf. Damals wollte er noch nicht in den Kreis sitzen zu den anderen Kindern. Also blieb ich mit ihm abseits stehen. Ich drängte ihn nicht, sondern sagte: Kein Problem, wir schauen einfach von hier aus zu. Am ersten Kindergartentag achtete ich darauf, dass wir frühzeitig vor Ort waren, damit er von Anfang an dabei war und sich nicht in eine bestehende Gruppe einfügen musste. So ging es sehr gut. Am Mittag war er sogar fast ein wenig enttäuscht, wie schnell so ein Vormittag im Kindergarten vorbei geht. Er ist sich von der Kita gewöhnt, dass er viel länger mit seinen Freunden spielen kann.