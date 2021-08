So klappt der Kindergarten-Abschied ohne Tränen

Auch wenn es uns schwerfällt, sollten wir Eltern den Abschied nicht unnötig in die Länge ziehen. Das Kind steigert sich so vielleicht in noch mehr starke Gefühle, aus denen es schlecht rausfindet. Damit helfen wir weder ihm noch der Kindergartenlehrperson. Oft berichten diese nämlich, dass sich das Kind innert weniger Minuten beruhigt und fröhlich am Unterricht teilnimmt. Also besser einmal stark sein und damit auch das Kind längerfristig entlasten. Wenn es nämlich merkt, wie traurig wir sind, ist es für den kleinen Schatz umso schwerer.