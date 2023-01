Ob es nun behutsam war, dass Gerard Piqué mitten in der Schlammschlacht mit Shakira auf Instagram ein Bild mit seiner neuen Partnerin postete, ist äusserst fraglich. Selbst wenn seine Kinder kein Problem mit Clara Chia Marti (23) haben sollten: Ihm muss bewusst sein, dass er damit nicht nur seine Ex verletzt, sondern auch zahlreiche Schlagzeilen provoziert – mit denen die Kinder in der Schule bestimmt konfrontiert werden. Indem er sein Glück zelebriert, nimmt Piqué also in Kauf, seine Kinder erneut in unangenehme Situationen zu bringen.