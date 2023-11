So verkündet Tiziana Gulino ihre Schwangerschaft

Dass sie sich eine eigene Familie wünscht, daraus hat die «The Voice Of Switzerland»-Gewinnerin nie ein Geheimnis gemacht. Nun ist die Zürcherin schwanger mit ihrem ersten Kind. «In mir schlagen nun zwei Herzen», schreibt sie zu einem Instagram-Foto, auf dem sie zwei Ultraschall-Aufnahmen in der Hand hält und ihre Frau innig an sich drückt.