Tiziana Gulino verrät, wann das Baby kommt

Dabei gibt Gulino zum ersten Mal preis, wann das Baby kommt: «Als wir letztes Jahr im September erfahren haben, dass wir ein Baby erwarten, da war dein Geburtsmonat noch gefühlt so weit weg und jetzt, ist er plötzlich da. Der Mai.» Und dann richtet das werdende Mami herzerwärmende Worte an ihre ungeborene Tochter. «Du wirst also ganz offiziell ein Maibaby meine Kleine», beginnt Tiziana Gulino. «Ich bin sicher, du spürst unsere bedingungslose Liebe, die leichte Nervosität und vor allem die unbeschreibliche Vorfreude, die uns jeden Tag begleitet.»