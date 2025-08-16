Tobias Müller ist Vater einer Tochter

Eigentlich hält sich SRF-Moderator Tobias Müller (41) mit Privatem in der Öffentlichkeit zurück. Schon die Schwangerschafts-News verkündete er quasi verpackt in seinen beruflichen Alltag – mit einer «Einstein»-Sendung über das Vaterwerden und Vatersein, aber ohne weiteres Statement zum Geburtstermin. Ende Juli dann machte er mit einem Instagram-Post aus den ersten «Sommerferien als Family» klar: Das Baby ist da und neben Velo und Wanderschuhe kamen auch Windeln ins Urlaubsgepäck.
Unter dem Instagram-Post sammeln sich zahlreiche Gratulationen und Likes, auch von SRF-Kolleginnen wie Kathrin Hönegger (42) oder Angélique Beldner (49). Und bei manchen Kommentaren kann es sich der stolze Papa nicht verkneifen, sogar persönlich zu antworten. «Scho so gross?» – wird da auf Schweizerdeutsch unter anderem gefragt. Und der «Einstein»-Moderator antwortet: «Goht schnell».
Tobias Müller verrät Baby-Geschlecht
Auf diesem Weg macht Tobias Müller auch öffentlich, ob er Papa eines Sohnes oder einer Tochter wurde: Auf den Kommentar einer Userin «Eine Tochter?!» mit drei Herz-Emojis, antwortet der SRF-Mann knapp, aber mit einem Smiley: «Ja.»
Weitere Details bleiben jedoch privat: Weder den genauen Geburtstag noch den Namen seiner Tochter hat Tobias Müller bisher öffentlich gemacht. Damit hält er es aktuell übrigens gleich wie seine «Einstein»-Moderationskollegin Kathrin Hönegger: Sie wurde 2018 Mutter eines Sohnes und sprach bei der Rückkehr aus der Babypause mit der «Schweizer Illustrierten» über das Mami-Sein, behielt den Namen des Sprosses aber für sich.