Tobias Müller ist Vater einer Tochter

Weitere Details bleiben jedoch privat: Weder den genauen Geburtstag noch den Namen seiner Tochter hat Tobias Müller bisher öffentlich gemacht. Damit hält er es aktuell übrigens gleich wie seine «Einstein»-Moderationskollegin Kathrin Hönegger: Sie wurde 2018 Mutter eines Sohnes und sprach bei der Rückkehr aus der Babypause mit der «Schweizer Illustrierten» über das Mami-Sein, behielt den Namen des Sprosses aber für sich.