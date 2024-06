Travis Kelce rühmt den Erziehungsstil von Prinz William

Mit dabei beim Treffen waren auch Swifts Freund Travis Kelce (34) und dessen Bruder Jason (36). In ihrem gemeinsamen Podcast «New Heights» sprachen die beiden nun über die besondere Begegnung. Anscheinend waren die American-Football-Spieler ganz schön nervös vor dem Treffen mit den Royals. So sagte Travis: «Ich war mir nicht sicher, ob ich mich vor ihnen verbeugen, einen Knicks machen oder einfach nur ein amerikanischer Idiot sein und ihnen die Hand schütteln sollte.» Da es keine «offizielle königliche Veranstaltung» war, mussten sie sich jedoch nicht verbeugen.