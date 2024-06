Diesen Sport will Harry seinem Sohn beibringen

In einem Gespräch mit dem ehemaligen Rugby-Spieler Ellery Hanley hat Prinz Harry verraten, dass er davon träumt, seinem Sohn diesen Sport beizubringen. «Ich habe ein wenig Platz im Garten», sagt er bescheiden. Das Anwesen der Sussexes in Montecito hat immerhin 8000 Quadratmeter Umschwung. «Wir sind sehr privilegiert, was das angeht. Den Platz will ich nutzen, um mit ihm ein wenig Rugby zu üben.» Damit hätte Archie etwas, das ihn mit seinen Cousins George (10) und Louis (6) sowie seiner Cousine Charlotte (9) in Grossbritannien verbindet. Die Kinder von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) lieben nämlich Rugby genau so sehr wie ihre Eltern. Der energiegeladene Prinz Louis soll absolut verrückt sein nach dem ruppigen Mannschaftssport.