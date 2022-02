Ohne Personenschutz ist es dem zweifachen Papa in Grossbritannien allerdings zu unsicher. Aktuell versucht er deswegen, für seine Kinder, seine Frau und sich selbst auf gerichtlichem Wege Personenschutz zu erstreiten. «Der Prinz möchte gerne in seine Heimat reisen, aber er fühlt sich so nicht sicher», so der Anwalt des Prinzen an einer ersten Anhörung vergangene Woche vor dem hohen Gericht in London.