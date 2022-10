Vor der nahenden Geburt

So bereiten Chrissy Teigen & John Legend die Kinder aufs Baby vor

Nebst der Vorfreude schwingt bei vielen Eltern vor der Geburt des zweiten oder dritten Kindes auch etwas Angst mit: Wie werden die grösseren Geschwister in der neuen Familienkonstellation zurechtkommen? So offenbar auch bei Chrissy Teigen und John Legend. Doch was die Vorbereitung angeht, machen sie alles richtig, wie neue Bilder zeigen.