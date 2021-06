Die Royals beeinflussen mit ihrer Namenswahl seit Generationen den Mainstreem. Eine britische Studie belegt, dass seit 1837 die Top-20-Babynamen immer unter dem Einfluss der königlichen Familie standen. Auf eine Geburt bei Hofe folgt automatisch, dass der ausgewählte Name des royal Babys zum Trend wird. So war auch der Name Harry nach der Geburt von Lilibets Vater Prinz Harry plötzlich der viertbeliebteste Jungenname - obwohl er es davor nicht einmal unter die Top 100 schaffte. Elizabeth ist sogar der allerhäufigste Babyname in Grossbritannien seit 1938.