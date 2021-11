Aber noch schlimmer: Manche Stimmen behaupten, Brad Pitt, sei schockiert davon, dass seine Ex die gemeinsamen Kinder zu Promo-Zwecken an die Öffentlichkeit zerre. Von Ausnutzung und Vermarktung des Nachwuchses ist die Rede. Aber auch von Manipulationsversuchen bezüglich des Gerichtsverfahrens – schliesslich läuft der Sorgerechtsstreit immer noch und der Auftritt mit den Kindern könnte Angelina Jolie einen Vorteil verschaffen, weil er Nähe suggeriert. Eine Nähe, die Brad Pitt bislang so nicht in der Öffentlichkeit gezeigt hat. Was nicht bedeutet, dass es sie nicht gibt.