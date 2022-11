Unter den Kommentatorinnen sind auch viele, die sich selbst in ähnlichen Situationen befinden: «Ich habe es so satt, dass mich Leute fragen, wann ich Kinder haben werde oder dass die Uhr tickt! Das ist so rücksichtslos», schreibt eine, und eine andere ärgert sich, dass sie sich erklären müsse, wenn sie sage, dass sie keine Kinder wolle. «Das geht niemanden etwas an ausser mich und meinen Mann.»