Welche Rolle übernimmt Prinz Sverre Magnus zukünftig?

Märtha Louise ist dann auch ein gutes Beispiel dafür, was Sverre Magnus alles darf, und was scheinbar nicht. So waren die Aktivitäten der Schwester von Haakon in Norwegen immer wieder ein heiss diskutiertes Thema, gleich wie ihre Beziehung zu Durek Verrett (50). 2022 schliesslich entschied sich Märtha Louise, zukünftig keine offiziellen Aufgaben für das Königshaus mehr zu übernehmen. Ihren Prinzessinnen-Titel durfte sie aber behalten, wobei der Hof beschloss, dass Märtha Louise und Durekt Verrett «ihre Verbindung zum königlichen Haushalt nicht in ihren eigenen Social-Media-Kanälen (mit Ausnahme von @PrincessMarthaLouise auf Instagram), in Medienproduktionen oder im Zusammenhang mit anderen kommerziellen Aktivitäten sichtbar machen dürfen».