Prinz William weiss das liebevolle und bindungsorientierte Umfeld, in dem seine Kinder dank Catherine aufwachsen dürfen, offenbar zu schätzen. Ein Palastinsider verriet dem «People»-Magazin: «Da sie einen anderen Background hat als er, weiss sie, wie wichtig Familienzeit ist. Sie wurde nicht in aristokratischen Kreisen gross, in denen man die eigenen Kinder jeden Tag nur kurz sieht», so die Quelle. Stattdessen ist es Catherine wichtig, dass ihre Kinder so normal wie möglich aufwachsen dürfen – egal, wie weit vorne sie auf der Thronfolgerliste stehen. George, Charlotte und Louis lernen Pizza backen und Campen, sie dürfen auf Bauernhöfen mithelfen und in der Küche zu Musik tanzen. «Die Normalität, die Kate in die Familie bringt, wirkt stabilisierend. Sie wuchs so auf. Und William liebt das!»