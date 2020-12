Keine leichte Aufgabe, das können alle Eltern nachfühlen. Denn das Paar leidet laut offiziellen Sprechern an leichten Grippesymptomen. Sich krank auch noch um zwirbelige Kleinkinder zu kümmern, ist hart. Prinz Gabriel, 3, und Prinz Alexander, 4, stecken mitten in einer der anstrengendsten Phasen der Kindheit, in denen sie ihre eigene Persönlichkeit entdecken und Grenzen ausloten, wie das normale Vorschüler halt so machen.