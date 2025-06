Deshalb will sie unbedingt in den Sand zurück. Nur ohne Stress – auch bei der Suche nach einer neuen Partnerin will sie sich Zeit lassen. Entsprechende Gespräche hätten bisher nicht stattgefunden, so Mäder. «Ich will aber nicht zurückkehren, um ein bisschen zu spielen. Wenn ich das mache, will ich unbedingt bei den Olympischen Spielen 2028 in L.A. dabei sein.» Druck gibt es keinen – weder von Swiss Volley noch von den Sponsoren. «Ich bin sehr dankbar, dass meine Sponsoren mir einen Übergangsvertrag angeboten haben. Ich habe meine Schwangerschaft offen kommuniziert, und sie haben an mir festgehalten. Das gibt mir sehr viel Sicherheit. Ich weiss, dass das für Spitzensportlerinnen, die Mutter werden, nicht selbstverständlich ist.»