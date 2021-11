Wie der Kindstod Fabienne Wernly als Mama geprägt hat

Selbst Musikerin Co Gfeller, mit der Fabienne Wernly den Podcast «Two Moms» ins Leben gerufen hat, wusste bis vor Kurzem nichts davon: Wernly, die ihr zweites Kind unter dem Herzen trägt, hatte einen kleinen Bruder, der 1991 im Alter von fünf Monaten eines plötzlichen Kindstodes starb. Sie selbst war erst zwei Jahre alt, erinnert sich jedoch genau an den Moment, als die Sanitäter an einem Sonntagmorgen zu ihr nach Hause kamen und den kleinen Severin auf einer viel zu grossen Bahre mitnahmen. Aber erst seit sie selber Mami sei, könne sie die ganze Ladung der Trauer erfassen, die Eltern «wahrscheinlich fühlen, wenn ihr Kind stirbt».