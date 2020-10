Tennisstar voller Liebe

Wie Serena Williams ihren Körper zu schätzen lernte

Sie ist eine der erfolgreichsten Tennisspielerinnen der Welt, prominente Werbeträgerin, erfolgreiche Unternehmerin. Dankbarkeit für alles, was ihr Körper ihr ermöglichte, empfand Serena Williams aber erst durch ein ganz anderes Ereignis in ihrem Leben, wie sie nun in einem Interview verrät.