Falls ihr noch dem Sommer nachtrauert, schaut euch die Bilder von Isabell Horn (39) auf Instagram an. Die Schauspielerin und Influencerin zelebriert gerade ihren ersten Herbst im und um ihr Haus in Schweden, wohin sie mit ihrem Partner Jens Ackermann und den Kindern Fritz (3) und Ella (6) gerade erst ausgewandert ist. Und sie macht damit Lust, so richtig in den Herbst einzutauchen – für uns sowieso eine der liebsten Zeiten mit Kindern. Auch aus den folgenden ganz praktischen Gründen: