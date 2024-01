Zu Besuch bei Mark Streit und seiner Familie

«Wenn du am Abend dein Kind mit vollem Bauch in ein warmes Bett bringen kannst, hast du den Jackpot», ist sich Mark Streit bewusst. Was aktuell auf der Welt passiere, stimme nachdenklich – auch ihn. «Es macht demütig für das, was man hat. Das kann manchmal fast in Verlustängste kippen.» Umso wichtiger ist der Familie die gemeinsame Zeit in ihrem zweiten Zuhause. Lebensqualität. Erholung. Natur. Aktivität. Selbstfürsorge. «Die Kinder werden sich eines Tages daran erinnern, dass ihr Papi ihnen im Gondeli Schöggeli und Sandwiches verteilt hat. Das ist es, was zählt.»