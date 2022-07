Zuhause bei Familie Cambridge

Blick in die «Familien-Wohnung» von Prinz William und Herzogin Kate

Bald wollen sie in ein Häuschen nahe Windsor ziehen. Doch noch sind Prinz William und Herzogin Catherine im Kensington-Palast in London zuhause. Dort bewohnen sie mit ihren drei Kindern ein Apartment – in das wir einen Blick wagen!