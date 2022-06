Bereits zum Muttertag am 8. Mai schrieb Fiona einen berührenden Post über ihre geliebte Mama: «Zu wissen, dass meine eigene Mama, die für mich immer der wichtigste Mensch in meinem Leben war, bei diesem besonderen Tag nicht an meiner Seite zu haben, macht mich schon recht traurig. Dennoch hat sie, auch wenn sie nicht da ist, immer noch eine unheimliche Präsenz! So oft merke ich, wie ihre Erziehung Einfluss auf meine Erziehung zu Leo nimmt. Bin einfach unendlich dankbar für alles was meine Mutter mir auf den Weg gegeben hat!» Bei so viel Liebe wird es der kleinen Prinzessin bestimmt an nichts fehlen, auch wenn sie ihre Oma nicht kennen lernen darf.