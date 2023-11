Füllt Wachsperlen in die Gläser, lasst diese in einem Wasserbad schmelzen, färbt das Wachs nach Wunsch ein und tunkt eure weisse Stabkerze einmal oder mehrfach ein. Lasst jede Wachsschicht auskühlen, bevor ihr die nächste darüber legt. Am besten geht das, wenn man die Kerze an einen Haken hängt. Man kann sie jedoch auch in kaltes Wasser tunken und mit einem Tuch trocknen, bevor man den nächsten Tauchgang in Angriff nimmt. Kinderleicht, aber nicht für Kinder ohne Aufsicht geeignet – denn heisses Wachs kann zu Verbrennungen führen.