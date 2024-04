Hier haben Kinder ihr eigenes Gemüsebeet

Aber ein eigener Garten ist wahrscheinlich Voraussetzung für eine Betreuungsperson?

Überhaupt nicht. Grundsätzlich braucht es mindestens 30 Quadratmeter Gartenfläche. Diese kann aber überall sein und wir unterstützen bei der Suche auch mit Tipps, wo man überall fragen könnte. Oft gibt es zum Beispiel rund um Bauernhöfe eine Möglichkeit. Nicht selten sind Gartenkind-Gärten aber auch ehemalige Schulgärten. Denn früher war Gärtnern meist Teil des Schulplans. Heute leider nicht mehr. Wobei wir aktuell gerade daran arbeiten, wie wir das Thema auch wieder in die Schule bringen, und zwar mit Kartoffelkursen für Schulklassen der Mittelstufe. Bereits seit mehreren Jahren bieten wir diese in der Stadt Zürich an, ab diesem Jahr auch in anderen Kantonen. Und das Angebot soll weiter ausgebaut werden. Interessierte Lehrpersonen finden dazu auch Informationen auf unserer Website.