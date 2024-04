Auf Foxtrails unterwegs: Foxtrails sind eine Art Abenteuer-Spaziergang durch Schweizer Städte und Regionen. Sie sind in St. Gallen, Bern, Basel, Biel, Zürich, Lausanne und vielen weiteren Städten verfügbar. TV-Moderatorin und Künstlerin Anna Maier (46) findet Foxtrails eine super Freizeitbeschäftigung für Familien, wie sie gegenüber SI Family erzählte: «Wenn Eltern gerne Zeit draussen mit ihren Kindern verbringen und Neues kennenlernen oder ihre gewohnte Umgebung neu entdecken möchten, kann ich einen Foxtrail nur wärmstens empfehlen. Diese abwechslungsreiche Schnitzeljagd, bei der man Rätsel lösen, Codes knacken und seine Beobachtungsgabe beweisen kann, gibt es in der ganzen Schweiz. Der neueste Foxtrail ist hoch über dem Aletschgletscher entstanden. Ich habe kürzlich mit meinen Kindern einen Foxtrail in Zürich gemacht. Es ist erstaunlich: So laufen sie stundenlang, ohne zu murren. Jedes Detail haben sie begutachtet, als ginge es darum, in einem Spiel ein neues Level zu erreichen. Zum Schluss waren sie beide müde und glücklich. Also, müde auf jeden Fall!». Als Ausgangspunkt für die städtischen Entdeckungsrouten dient immer der Bahnhof oder das Tourismusbüro eines Ortes.