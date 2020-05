Unsere Lieblinge sind der Muggestutz am Hasliberg (wow, dieses Bergpanorama!), der Schnitzlerweg auf der Axalp (mit dem Hinterburgseeli als Highlight), der Liselotteweg in Grindelwald (für alle, die das Kinderbuch lieben!), der Grimmimutzweg im Diemtigtal (und beim Einstieg der wundervolle Wasserspielplatz für die Kleinen), der Klangweg im Toggenburg (hoffentlich bald wieder geöffnet!), der Alpen-OL auf dem Niederhorn (für kleine Kartenleser), der Eichhörndliweg in Arosa (mit Jö-Faktor) ... hach, es gibt so viele! Hier gehts zur Übersicht von Schweiz Tourismus: Themenwanderwege.