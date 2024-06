Vorerst steht für die beiden Viertklässler allerdings ein Wohnortwechsel an: Die Familie – zu der noch Mama Nicole und der jüngere Bruder Lenny gehören – zieht von Basel an den Thunersee. Da wirds dann in der neuen Klasse wohl wieder vermehrt zu Verwechslungen kommen. Das hat auch Vorteile. «Es kommt schon vor, dass der eine, der etwas schneller ist, in der Schule mal die Französisch-Aufgaben des anderen fertigmacht», erzählt Charley grinsend. Nach den Sommerferien wird es die Buben sicherlich wieder das eine oder andere Mal ins Theater ziehen. Allerdings als Zuschauer: Ab November steht Papa Roland Herrmann wieder als «Miisli» in «HD Läppli» auf der Bühne des Basler Fauteuil Theaters.