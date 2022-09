Musikerin Jaël erklärt den ungewöhnlichen Namen ihrer Tochter

Im siebten Himmel

Der Name habe ihr von Anfang an gefallen, so die Sängerin. Bei weiteren Recherchen ist sie auf eine einzige Person mit diesem gestossen: Die italienische Schriftstellerin Amalia Liana Negretti Odescalchi benutzte ihn als Pseudonym. Verpasst hat ihn dieser der berühmte italienische Poet Gabriele D’Annunzio – nicht nur, weil er eine Kombination ihrer beiden Vornamen ist, sondern auch, weil er das Wort «ala» beinhaltet, zu deutsch Flügel. Ganz so bedeutungslos ist der Name also offenbar doch nicht.