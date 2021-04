Sängerin Jaël Malli fühlte sich wie eine Rabenmutter

«Als Frau, die einen Beruf hat, den sie gerne macht, finde ich es als Mutter in der heutigen Zeit eine grosse Herausforderung», sagt Jaël Malli aber. Einerseits wolle man modern sein und arbeiten, andererseits sei es dann trotzdem nicht so einfach, wie es in der Theorie erscheine. «Als Sängerin Mutter zu sein, ist schon nicht ganz ohne.» Sie habe viel mehr Mühe, einfach auf Tour oder nach Gran Canaria zu gehen, um «Sing meinen Song» aufzunehmen.