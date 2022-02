Kutcher bemüht sich um Kontakt zu Moores Töchtern

Gemeinsam haben Kunis und Moore vor allem ihn: Schauspieler Ashton Kutcher (43). Demi Moore war von 2005 bis 2013 mit ihm verheiratet, Mila Kunis ist es seit 2015 und hat zwei Kinder mit ihm. Sie erzählt, sie habe Demi für den Spot angefragt, und habe sich sehr über ihre Zusage gefreut. Ashton Kutchers - und mit ihm Mila Kunis’ - enge Bande zu Demi Moore liegen in erster Linie an deren drei mittlerweile erwachsenen Töchtern. Kutcher ist zwar nicht ihr Vater, hat sie aber ein Stück weit mit erzogen. «Ich bemühe mich sehr, in Kontakt mit ihnen zu bleiben, schliesslich habe ich acht Jahre mit ihnen zusammengelebt. Ich werde nie aufhören, sie zu lieben», sagte Ashton Kutcher in einem Interview.