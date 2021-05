So viel Notenstress haben Kinder in der sechsten Klasse

Allerdings langt dies eben nur für eine Sek C, die tiefste Stufe. Sven würde es schon gern eine Stufe höher schaffen, zumal er zu Hause auch die Verzweiflung der Eltern mitkriegt. «So findet er keine Lehrstelle», sagt der Vater. Aber was soll man machen, wenn man sich halt so sehr für Schlangen und Terrarien interessiert, aber so wenig für Hausaufgaben? Schlussendlich bringt Sven sein Zeugnis in einem Güselsack nach Hause: «Das passt!»