Ich bin mit meinem Zweijährigen abends nicht oft in Restaurants, aber zum Zmorge gehen wir gern ins Kafi für dich in Zürich, wo es eine richtige Spielecke und guten Brunch gibt. Wir lieben auch das Café der Boulderhalle Minimum. Dort gibts guten Cappuccino und Babyccino, eine kleine Sofaecke zum Rumturnen, Malstifte, und – das kommt besonders gut an – meist läuft laute Musik, zu der man rumhopsen kann. Ebenfalls wärmstens empfehlen kann ich das Café Be You in Frauenfeld, direkt am Bahnhof. Es gibt eine Spielecke, warme Waffeln und gleich daneben einen grossen Spielplatz. Ist auch ideal wenn man noch etwas Zeit vertreiben muss, bevor der Zug fährt.