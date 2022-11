Eine kürzliche Untersuchung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung BIB zeigt, dass die Geburtenziffer in Deutschland seit Anfang des Jahres abrupt gesunken ist. Es wird vermutet, dass dies daran liegt, dass sich viele Frauen erst impfen lassen wollten, bevor sie schwanger werden. In den anderen deutschsprachigen Ländern, aber auch zum Beispiel in Schweden sieht es ähnlich aus. Als Ursache wird unter anderem vermutet, dass ein allfälliger Kinderwunsch verschoben wurde, da negative Auswirkungen der Impfung auf die Fruchtbarkeit befürchtet worden seien. Zudem sei nicht nur die Gesundheitskrise an und für sich für den Geburtenrückgang verantwortlich, sondern auch damit verbundene wirtschaftliche Unsicherheiten.