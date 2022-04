Werdet Erziehungskomplizen!

Und hier ist er, der ultimative Tipp in Sachen dreinredende Grosseltern: Macht eure Eltern oder Schwiegereltern zu Erziehungskomplizen statt zu Erziehungsfeinden. Das ist relativ einfach und funktioniert ziemlich häufig. Statt sich darüber aufzuregen, dass die Schwiegermutter immer fragt, ob sich die Enkelin immer noch nicht selbst die Schuhe binden kann, einfach mal bitten: «Meinst du, du könntest mit ihr üben?» Der Knüller ist der Satz: «Auf mich hört er / sie nicht. Könntest du mal etwas sagen?» Der schlägt im Übrigen zwei Fliegen mit einem Schlag: Enkelkinder hören nämlich oft tatsächlich mehr auf Grosseltern als auf die eigenen Eltern. Und Grosseltern fühlen sich ernstgenommen und gebraucht, so entstehen auch an anderer Stelle nicht mehr so leicht Diskussionen. Und nicht vergessen, Danke zu sagen.