Wenn der Film zur Familiensache wird 

Auch andere Filmstars spannen immer wieder ihre eigenen Kinder für ihre Filmprojekte ein. Rumer Willis (36) stand erstmals mit 7 Jahren in «Now And Then» mit ihrer Mutter Demi Moore (62) vor der Kamera. Will Smith (56) hatte schon beide seine Kinder in jungen Jahren als Co-Stars an seiner Seite: Tochter Willow (24) war mit 7 in «I Am Legend» zu sehen, Sohn Jaden (26) mit 9 in «Das Streben nach Glück». Lilly Rose Depp (25) war zweimal mit Papa Johnny (61) auf der grossen Leinwand zu sehen: mit 15 in «Tusk» und mit 17 in «Yoga Hosers».