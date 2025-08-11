Wenn der Film zur Familiensache wird 

«Ich bin so stolz auf diesen Film und auf alle, die daran beteiligt waren. Am Stolzesten bin ich aber auf meine Mama, die alles für diesen Film gegeben hat. Er wurde spektakulärer als wir es uns je vorstellen konnten.» So schwärmt Gaia Wise (25) auf Instagram von ihrer Mama Emma Thompson (66).
Das Mutter-Tochter-Paar stand gemeinsam für den Action–Thriller «The Dead of Winter» vor der Kamera, den es vergangene Woche am Filmfestival Locarno vorstellte. Thompson spielt eine verwitwete Fischerin, Gaia verkörpert ihr jüngeres Ich. Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden zusammen auf der grossen Leinwand zu sehen sind: Dies war bereits im 2015 erschienen Film «Picknick mit Bären» der Fall.
Auch andere Filmstars spannen immer wieder ihre eigenen Kinder für ihre Filmprojekte ein. Rumer Willis (36) stand erstmals mit 7 Jahren in «Now And Then» mit ihrer Mutter Demi Moore (62) vor der Kamera. Will Smith (56) hatte schon beide seine Kinder in jungen Jahren als Co-Stars an seiner Seite: Tochter Willow (24) war mit 7 in «I Am Legend» zu sehen, Sohn Jaden (26) mit 9 in «Das Streben nach Glück». Lilly Rose Depp (25) war zweimal mit Papa Johnny (61) auf der grossen Leinwand zu sehen: mit 15 in «Tusk» und mit 17 in «Yoga Hosers».
Im Fantasy-Blockbuster «Maleficent» der 2014 in die Kinos kam, waren gleich drei der Kinder von Hauptdarstellerin Angelina Jolie (50) zu sehen: Während sich Zahara (20) und Pax (21) mit Kurzauftritten begnügen mussten, glänzte die damals 5-jährige Vivien Jolie-Pitt (17) als junge Prinzessin Aurora. Sie hatte sich für die Rolle qualifiziert, weil sie als einziges Kind keine Angst vor der bösen Fee hatte!
Im Alter von zehn Jahren landete India Hemsworth (13) ihre erste Rolle: In «Thor: Love and Thunder» mimt sie – natürlich – Thors Tochter, gespielt von ihrem Papa Chris Hemsworth (42).
Ein Vater-Sohn-Duo brillierte bereits 1987 im Klassiker «Wall Street». Neben Michael Douglas (80), der für den Streifen einen Oscar gewann, spielen Martin Aber auch Martin (85) und Charlie Sheen (59) Vater und Sohn. Auch Tom (69) und Colin Hanks (47) sind eine gern gesehene Vater-Sohn-Kombination auf der Leinwand. In der Komödie «Der grosse Buck Howard» von 2008 spielen sie Vater und Sohn.
Wie oft Emma Schweiger (22) gemeinsame Sache mit ihrem Vater Til (61) machte, kann man kaum noch zählen. Gerade mal 5 war sie bei ihrem Debüt in «Keinohrhasen». Es folgten «Zweiohrküken», «Männerherzen», «Kokowääh 1 und 2» und «Honig im Kopf». Inzwischen hat sich Emma auch unabhängig von ihrem Papa einen Namen als Schauspielerin gemacht – wie übrigens sehr viele andere Filmstar-Kids auch.