So tragen wir die Trendjacke

Dass wir Kendalls Look gerade jetzt so hypen, kommt nicht von ungefähr. Keine Jacke ist so übergangswettertauglich wie eine Lederjacke. Während sie uns an eher frischen Vormittagen warm hält, kommen wir bei frühlingshaften Temperaturen darin nicht ins Schwitzen. Keine Sorge, das Stylen einer braunen Lederjacke ist keine Hexerei. Die Farbe sorgt in unserer Garderobe nicht nur für Abwechslung, sondern auch für eine spannende Note. Der Erdton passt besonders gut zu Nuancen aus derselben Farbfamilie. Wir denken da an Creme oder Beige, aber auch Rosa und Orange passen gleichermassen zu Dunkelbraun. Auf Nummer sichergehen wir damit wie Kendall mit der Kombination aus Jacke, Denim plus derben Boots (oder Sneakern).