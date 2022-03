Wir sehen rot

Eine Entscheidung, die bisher keine der Damen zu bereuen scheint. Im Gegenteil. Kendall fühlt sich so wohl in ihrem neuen Rotfuchs-Look, dass sie selbst auf dem Balkon ihres Pariser Hotels nicht mehr aus dem Posieren herauskommt. Kein Zufall. Schliesslich wird rothaarigen Frauen in der Psychologie grosses Selbstbewusstsein zugesprochen. Sie sind selten. Mit Rotstich erblickt weltweit nur circa ein Prozent der Bevölkerung die Welt. Man fällt auf, wirkt sexy und geheimnisvoll. Etwas, das sich nun auch Blondinen und Brünette zu Nutze machen wollen.