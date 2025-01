Elizabeth Teissier: «Astrologie ist keine Hellseherei»

Neugierig dreht Elizabeth Teissier (86) eine Tischbombe in ihren Händen, die als Requisit für das Fotoshooting der Schweizer Illustrierten in der Suite des Genfer Luxushotels The Woodward bereitsteht. «Was ist das?», fragt sie verwundert. Fotografin Fabienne Bühler erklärt ihr, wie das Silvester-Gadget funktioniert. «So etwas habe ich noch nie gesehen», sagt die Star-Astrologin. Sie klaubt den Deckel von der Kartonröhre, um sich die Füllung anzuschauen: Scherzartikel, genau ihr Geschmack! Grinsend trötet sie in eine silberne Pfeife. «Kann ich die Sachen nachher mit nach Hause nehmen? Die gefallen meinen Enkelkindern bestimmt!»