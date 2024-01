13 Kilo: «Unter uns»-Star Lars Steinhöfel verrät sein Abnehm-Geheimnis

Sie haben 13 Kilo in drei Monaten abgenommen. Wie haben Sie das geschafft?

Steinhöfel: Durch den Ernährungsplan. Wenn ich einen Plan habe und mir das in den Kopf gesetzt habe, bin ich sehr willensstark. Das habe ich auch während eines Familienurlaubs geschafft. Alex und ich haben den Plan dann angepasst, das war super. Ich habe mein Gewicht in der Zeit gehalten. Die Wochenenden mit der Familie sind bei mir generell schwierig. Kuchen, Keksen, Schokolade und Co. zu widerstehen war sehr schwer. Es hat mir auch so leidgetan, das von meiner Oma abzulehnen. (lacht) Alex hatte dann den Tipp, beim Kaffeetreffen zu sagen: «Nein danke, ich habe gerade gegessen. Aber ich trinke gerne einen Tee.» Der Familie geht es ums Bewirten und so kann man das geschickt umgehen, indem man ablehnt und nach einer gesünderen oder leichteren Alternative fragt. Das waren die Knackpunkte bei mir.