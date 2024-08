Ausgeschlafen: Sieben Tipps für eine gesündere Nachtruhe

1. Die ideale Körpertemperatur

Dass die Temperatur Einfluss auf den Schlaf hat, weiss jeder, der in heissen Sommernächten schon mal kein Auge zubekommen hat. Um einschlafen zu können, muss der Körper abkühlen. Laut Prof. Richter reichen schon 0,5 Grad weniger Körpertemperatur. Sie rät, sich ein Beispiel an den alten Ägyptern zu nehmen: Die sollen sich bei Hitze nachts auf kalten Steinboden gelegt und in feuchte Tücher gewickelt haben. Der Tipp der Schlafexpertin: Ein Bettlaken mit kaltem Wasser komplett nass machen, gründlich auswringen und als Decke benutzen. Die ideale Raumtemperatur im Schlafzimmer beträgt laut der Ärztin übrigens 16 bis 18 °C.