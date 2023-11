Der Klassiker im Herbst: Karo-Hemden sind jetzt ein Must-have

Styling–Inspiration für das Vintage–Karohemd

Besonders angesagt sind in der aktuellen Herbst– und Wintersaison Karohemden in erdigen Braun– und Rot–Tönen. Kleine Karomuster wirken dabei deutlich eleganter und lassen sich beispielsweise sehr gut mit einer gut sitzenden High–Waist–Jeans kombinieren. Besonders beliebt sind derzeit Jeanshosen in hellen Waschungen mit geradem Bein. Das Karohemd wird dabei locker in die Hose gesteckt und bis zum ersten oder zweiten Knopf zugeknöpft. Eine Handtasche und Schuhe in eleganten Brauntönen vervollständigen den Look.