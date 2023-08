Mehr als ein Mode-Phänomen

Ausgestattet mit den besten Outdoorbrands ist es also kein Wunder, dass man das «Granola Girl» meist beim Wandern in den Bergen oder beim Backpacking durch andere Länder antrifft. Mit ihrer Kamera in der Hand hat sie ein Faible fürs Fotografieren der Natur und der Tierwelt. Was die Persönlichkeit betrifft, so ist sie bodenständig und eine begeisterte Geschichtenerzählerin.