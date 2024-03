Einfrieren, Einmachen, Trocknen: Bärlauch haltbar machen

Zum Gewürz trocknen

Getrocknet ist Bärlauch einige Monate haltbar, wenn er an einem lichtgeschützten und trockenen Ort gelagert wird. Nach dem Waschen und Trockentupfen kann man die grünen Blätter entweder an der Luft oder im Backofen trocknen, wobei letzteres sehr energieintensiv ist. Zum Lufttrocknen die Blätter an den Stängeln zu einem kleinen Strauss zusammenbinden und an einem dunklen und trockenen Ort aufhängen. Es dauert etwa ein bis zwei Wochen, bis die Blätter trocken sind.