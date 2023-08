Finanzexpertin: «Saisonal und regional ist günstiger und nachhaltiger»

Viele Supermärkte bieten mittlerweile Produkte mit (fast) überschrittenem Mindesthaltbarkeitsdatum oder «hässliches» Obst zu vergünstigten Preisen. Sind das echte Schnäppchen oder landet dafür am Ende mehr Essen im Hausmüll, weil die Produkte doch nicht mehr verwertet werden?

Hassenzahl: Immer mehr Supermärkte bieten Waren in separaten Bereichen an oder kennzeichnen sie gut sichtbar in den regulären Regalen. Hier kann man wirklich sparen, wenn man ein bestimmtes Produkt ohnehin auf dem Einkaufszettel hat und es zeitnah verbraucht wird. In dem Fall gerne auch bei nicht ganz perfektem Obst und Gemüse und bei Lebensmitteln mit kürzerer Haltbarkeit zugreifen, sofern es in den Speiseplan passt. Das spart Geld und reduziert die Lebensmittelverschwendung bei den Supermärkten. Grundsätzlich gilt aber auch hier: Vorsicht vor Impulskäufen! Denn die günstigeren Produkte sind natürlich nur dann ein Schnäppchen, wenn sie am Ende nicht trotzdem im Müll landen, weil sie zusätzlich zu den eigentlich geplanten Waren gekauft wurden.