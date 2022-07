Frappé, Mazagran, Cold Brew: Zehn Eiskaffee-Rezepte aus aller Welt

Frappé aus Griechenland

Für das beliebte griechische Sommergetränk, das in den 1950er Jahren durch ein Versehen in Thessaloniki erfunden wurde, braucht man nur wenige Zutaten: zwei Teelöffel Instantkaffee, kaltes Wasser und optional zwei Teelöffel Zucker sowie kalte Milch. Wer es süss mag, gibt Kaffeepulver, Zucker und einen Esslöffel kaltes Wasser in einen Cocktailshaker und mixt, bis eine schaumige Konsistenz entsteht. Optional macht man das ganze ohne Zucker. In ein kühles Glas füllen und mit kaltem Wasser oder kalter Milch auffüllen.