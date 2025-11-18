Für Vegetarier und Veganer: Diese Apps helfen bei der Ernährung

«CodeCheck»

Die App «CodeCheck» ist gewissermassen ein Barcode–Scanner, der die Inhaltsstoffe von Lebensmitteln und Kosmetika auflistet. Das kann insbesondere für Menschen mit pflanzlicher Ernährung praktisch sein. Nach dem Scan bekommen User bei Lebensmitteln direkt angezeigt, ob ein Produkt unter anderem vegan, gluten– oder laktosefrei ist und wie viel Salz, Zucker und mehr enthalten ist. Besonders praktisch ist das für alle, die gerne international kochen und essen, aber beim Einkaufen die Sprachen der Etiketten nicht verstehen. Grundsätzlich ist die App kostenlos, eine unbegrenzte Anzahl an Produkten lässt sich aber nur mit der Plus–Variante scannen, die aktuell 11,99 Euro im Jahr oder 1,99 Euro monatlich kostet.