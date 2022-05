Gisele Bündchen spricht über Angststörung und Panikattacken

Gisele Bündchen (41) gibt ehrliche Einblicke in ihr früheres Leben. Das Model ist für seine tolle Figur und sein strahlendes Lächeln bekannt. Doch nicht immer fühlte sich Bündchen wirklich glücklich, wie sie sagt. In einem Interview mit der britischen «Vogue» sprach sie über ihre lähmende Angststörung und Panikattacken. «Von aussen sah es so aus, als hätte ich mit gerade mal 22 Jahren einfach alles. Innerlich fühlte es sich so an, als hätte ich meinen Tiefpunkt erreicht», erzählt das Topmodel.