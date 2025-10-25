Julia Roberts bekocht am Set die Crew

Familie am Tisch

Auch privat ist das gemeinsame Essen ein zentraler Bestandteil des Familienlebens. «Ich liebe es, wenn meine Familie gemeinsam am Tisch sitzt. Das ist für mich echtes Glück», sagt Roberts, die mit ihrem Ehemann Daniel Moder (56) drei Kinder hat. Eine verantwortungsvolle Mutter zu sein und ein erfülltes Familienleben zu führen – das sei das Grösste für sie.