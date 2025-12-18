Kein Braten, kein Problem: Diese Veggie-Hauptgerichte überzeugen jeden

Das grösste Vorurteil gegenüber der vegetarischen Küche hält sich hartnäckig: Es fehlt der «Mittelpunkt». Während an den Festtagen in vielen Familien traditionell der Braten in der Tischmitte thront, müssen sich Vegetarier oft mit Klössen, Rotkohl oder anderen Gemüsebeilagen begnügen. Doch das muss nicht sein. Die moderne vegetarische Küche setzt auf Umami, Röstaromen und Textur: Knuspriger Blätterteig, geröstete Nüsse und karamellisiertes Gemüse sorgen für genau den herzhaften Genuss, den wir an den Festtagen suchen.